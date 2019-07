Tourisme religieux: Fès et RAM engagées pour la «Tijaniya» au Sénégal

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) et la tariqa tidjania au Sénégal ont conclu, à Dakar, une convention en vertu de laquelle RAM deviendra le transporteur aérien officiel de la confrérie Tijania

La convention a été signée par Ahmed Benrbia, délégué général Afrique de Royal Air Maroc, et les représentants des grandes familles tidjanes du Sénégal, à savoir les familles Sy de Tivaouane, Niass de Kaolack, Ba de Médina Gounass et la famille omarienne de Tall.

La cérémonie de signature a été marquée par la présence de l’Ambassadeur du Roi du Maroc au Sénégal, SE Taleb BARRADA. L’accord de partenariat, signé s’inscrit dans la volonté du top management de Royal Air Maroc de conforter davantage la collaboration engagée de longue durée entre la Compagnie nationale marocaine et les confréries musulmanes du Sénégal et d’Afrique au service des évènements religieux et culturels.

Ce partenariat prévoit plusieurs actions conjointes notamment la promotion de l’offre Royal Air Maroc auprès de la communauté Tijane au Sénégal et de par le monde, et la formalisation de l’appui de la compagnie aux actions entreprises par la confrérie, selon les modalités suivantes.

1- Octroi de facilités de transport aux hauts représentants de la Confrérie

2- Octroi de tarif préférentiel pour les groupes se rendant à Fès dans le cadre de la Ziyara

3- Soutien aux manifestations organisées par la confrérie (gamou, journées, culturelles, dahira etc.)

L’accord précise aussi les conditions d’échanges d’informations et de partenariat entre Royal Air Maroc et la Tarîqa Tijaniya afin de faciliter l’identification d’opportunités susceptibles de mobiliser l’un ou l’autre partenaire et de mettre en synergie leurs moyens chacun dans son domaine d’intervention.

A ce titre, M. BENRBIA a déclaré : « Je me réjouis du renforcement de notre partenariat car en développant des actions communes pour augmenter les flux de pèlerins, non seulement entre Tivaouane et Fès, mais aussi vers les autres sites de pèlerinage de la Tarîqa Tijaniya, nous nous engageons à maintenir l’attractivité de l’offre touristique religieuse du Maroc ».