TOURNEE AFRICAINE- Eyraud et l’OM superbement accueillis à Dakar

Le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, a débuté ce lundi une tournée africaine de 4 jours à Dakar, qui lui a réservé un superbe accueil. Le dirigeant phocéen doit ensuite s’envoler pour le Cameroun.

Président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, s’est envolé ce lundi pour une tournée de 4 jours sur le continent africain. Accompagné de Basile Boli, conseiller du président, et de l’avocat Prosper Abega, mais pas du directeur sportif Andoni Zubizarreta, trop pris par le mercato, le dirigeant a eu droit à un accueil de roi à Dakar au Sénégal, une foule nombreuse de supporters de l’OM lui souhaitant la bienvenue. Ce lundi, le boss phocéen a visité les académies Génération Foot (partenaire du FC Metz qui a formé Sadio Mané, Papiss Cissé ou encore Diafra Sakho) et Diambars (fondée par Bernard Lama, Jimmy Adjovi-Boco et Patrick Vieira). Mardi, ce sera au tour de l’AS Dakar Sacré-Cœur après un rendez-vous avec la Fédération sénégalaise. La délégation marseillaise prendra ensuite la direction du Cameroun pour visiter l’Académie nationale de football (Anafoot), à Yaoundé, et les Brasseries du Cameroun, à Douala. Mise en place de partenariats, ou ouvertures d’académies sur place : rien n’est exclu. « Notre voyage comporte deux objectifs : le premier consiste à comprendre et percevoir la notoriété du club ; le second est de mieux comprendre les filières de formation, les standards de qualité et voir si on peut avancer dans ce domaine-là à l’avenir, en étant plus actif« , a expliqué à La Provence « JHE », qui espère également se rendre en Algérie à l’avenir.