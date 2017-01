TOURNEE POLITIQUE Khalifa Sall défie Tanor dans son fief

Malgré les certains membres de la direction du Parti socialiste sur les tournées politiques du maire de Dakar et chargé de la vie politique du parti, Khalifa Sall, accompagné de ses fidèles lieutenants dont Barthélémy Dias, était en tournée, ce week-end, dans le département de Mbour.

C’est quasiment tout le département de Mbour qui a reçu le maire de Dakar, Khalifa Sall. Les populations du département, notamment les sympathisants du maire et soutiens à une candidature de ce dernier, se sont mobilisés pour offrir un accueil chaleureux à leurs hôtes. Mais la palme de cette tournée revient aux populations de Diofior qui attendaient la délégation de Khalifa Sall à l’entrée de la ville, avec des dizaines de motos Djakarta pour une longue procession dans les rues de cette bourgade paisible. A signaler que cette tournée dans le département de Mbour a pris fin hier avec, à la clé, une réunion avec les responsables sous la houlette de Khalifa Sall. Il a même donné des consignes à ses militants de ne pas répondre à la provocation.

‘’Je ne démissionnerai jamais du PS’’

Ceux qui s’attendent à ce que Khalifa Sall démissionne n’ont qu’à déchanter. Le maire de Dakar est clair et catégorique : ‘’Sortir du Ps, ce n’est pas courageux. Moi, je ne démissionnerai jamais du Parti’’, a martelé Khalifa Ababacar Sall. Qu’en est-il de son manque d’audace ou supposé comme tel ? L’édile de la capitale sénégalaise en rit et rétorque : « c’est ne pas me connaître ; la peur, je ne connais pas’’. ‘’Beaucoup de gens disent que je n’ai pas d’audace. Pour eux, nos devanciers avaient quitté et créé leurs Partis. Mais moi, je me bats dans le Parti. Est-ce que vous savez qu’on peut créer depuis 2007, un courant au sein du Ps. Ce qui n’était pas le cas en 1997. Sinon les Djibo Leyti Ka n’auraient pas quitté le Ps’’, a déclaré Khalifa Ababacar Sall.

‘’Je ne me reconnais pas dans les choix politiques de Macky’’

Membre du bureau politique du Parti socialiste (Ps) qui soutient la politique du gouvernement, le maire de Dakar, Khalifa Sall, dit ne pas se reconnaître dans les choix politiques du président Macky Sall. «Jusqu’en 2000, nous étions dans l’apprentissage de l’opposition», est-ce que nous devons renoncer à aller à la rencontre des citoyens, s’est interrogé le maire de Dakar sur les ondes de la Rfm. «Je n’étais pas pour une liste avec Benno en 2012», rappelle l’invité du Grand jury de ce dimanche 29 janvier 2016. Quid de la politique de Macky Sall ouvertement soutenue par la direction du Ps? «Macky est un libéral et moi je suis un socialiste. Dans certains de ses choix, je ne me reconnais pas». «Je ne soutiens pas l’idée d’aller aux élections législatives avec Benno». «Tout ce que fait le gouvernement en place ne m’engage pas», dixit Khalifa Sall.

M BA