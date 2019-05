La tournée des Spice Girls tourne au fiasco

Les fans les attendaient depuis 2012 mais c’est un désastre. En larmes, de nombreux spectateurs ont quitté les salles de concert avant la fin. Des milliers de fans étaient prêts à chanter à nouveau sur les tubes qui les avaient fait vibrer dans les années 1990′. Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie B. et Melanie C. avaient annoncé une tournée fantastique dans treize villes d’Irlande, du Pays de Galles, d’Angleterre et d’Écosse.

Un son épouvantable

Le premier concert de la tournée a eu lieu à Dublin, au stade du Croke Park. Les spectateurs ont crié leur déception sur les réseaux sociaux. Le son était catastrophique, à tel point qu’il était impossible de comprendre les paroles des chansons. Après avoir attendu ce moment durant des mois, plusieurs fans se sont assis par terre pour pleurer.

Les excuses de Mel B

Devant les nombreuses réactions négatives, Mel B a reconnu qu’il y avait eu des problèmes de son. Elle a déclaré: “Merci d’être venus voir notre spectacle à Dublin. Nous nous reverrons à Cardiff et espérons que le son sera bien meilleur”. Une piètre consolation pour tous ceux qui avaient déboursé 100 euros pour venir voir le groupe, d’autant plus qu’à Cardiff, le son s’est révélé être aussi mauvais. Certains fans demandent déjà à être remboursés.

La fête après le concert

Indifférente aux critiques, Mel B a tenu à fêter la fin de ce premier concert dans un bar où elle est restée jusque tard dans la nuit. Un danseur du spectacle a publié une vidéo où elle monte sur une table et réclame des shots de Tequila. Pour voir la vidéo, cliquez ici. Mel C, de son côté, a trouvé une manière originale de se détendre après le concert. Elle plonge toute habillée dans un bain d’eau glacée. Geri Horner a sans doute retrouvé ses enfants et son mari, qui ont fait le déplacement en avion privé. La tournée des Spice Girls se poursuit jusqu’à la mi-juin.