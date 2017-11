Toussaint- La communauté catholique célèbre les Saints

A l’instar du monde entier, la communauté catholique du Sénégal célèbre, ce mercredi, 1er novembre 2017, la fête de Toussaint dans toutes les Eglises. A Dakar, les cérémonies officielle et religieuse de Commémoration des fidèles défunts se tiendront au cimetière Saint-Lazare de Béthanie.

La Toussaint est une fête catholique et c’est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Eglise honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de « canonisation», et sont donnés en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.

Origine de la fête de Toussaint

A Rome, la fête existait certainement au Vème siècle, le dimanche après la Pentecôte. Elle fut déplacée une première fois par le Pape Boniface IV, au jour anniversaire de la dédicace de l’ancien Panthéon, transformé en église sous le vocable de Sainte-Marie et des martyrs le 13 mai 610. En 768, l’empereur Charlemagne voulant recréer un grand empire à l’image de la Rome antique prestigieuse, favorisa les moines irlandais qui unifiaient les traditions celtiques, germaniques et romaines de son empire et qui l’alliaient à Rome. Diverses explications ultérieures tenteront de « romaniser » l’origine de la fête, de la faire venir de Rome, sinon de Palestine. Mais les documents prouvent que ce sont les influences gallicanes du temps de Charlemagne qui ont fait adopter cette fête à Rome. Rome ayant rompu ses origines orientales, il parut donc de bonne politique de plaire à Charlemagne en déplaçant la fête des martyrs du 13 mai au 1er novembre. La diffusion de cette fête sera lente, au rythme de la lente progression de l’omniprésence cléricale. Elle fut, semble-t-il, transférée définitivement au 1er novembre par Grégoire III qui dédicaça en ce jour une chapelle de la basilique Saint-Pierre en l’honneur de tous les saints. Grégoire IV ordonna que la Toussaint fût fêtée dans le monde entier et le pape Sixte IV, en 1580, en fera une des grandes fêtes chrétiennes en lui attribuant une octave, soit une semaine de liturgie spéciale. C’est seulement au XXe siècle que Pie X l’insère dans la liste des huit fêtes, avec obligation d’entendre la messe.

Visite des Cimetières le jour de la Toussaint

Après avoir célébrée la fête de tous les saints dans la matinée, les catholiques se rendent au cimetière, dans l’après-midi, pour prier pour tous ceux qui sont morts. C’est la commémoration des fidèles défunts, normalement célébrée le 2 novembre. Ici au Sénégal, comme dans beaucoup d’autres pays, c’est pour des raisons liées au respect du calendrier que la Commémoration des fidèles défunts est anticipée par la visite des cimetières dans l’après-midi du 1er novembre. C’est ainsi qu’à Dakar, les cérémonies officielle et religieuse de Commémoration des fidèles défunts, dans l’après-midi de la Toussaint 2017, se tiendront au cimetière Saint-Lazare de Béthanie.

Zachari BADJI