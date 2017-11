La Toussaint n’est pas la fête des morts. Elle est la fête de tous les saints, connus et inconnus, célébrée chaque année par l’Eglise catholique le 1er novembre, fête de la Vie. Le lendemain, 2 novembre, les catholiques mettent tous les défunts au cœur de leurs prières. Ce jour est traditionnellement consacré à une visite familiale au cimetière et à l’entretien des tombes. Il n’y a d’ailleurs pas de « fête des morts». La Toussaint a été instituée par le Pape Boniface IV, en 610 de notre ère. Le pontife voulait honorer la mémoire des premiers martyrs chrétiens qui furent massacrés par les Romains. Mais il faut signaler qu’à partir du IVe siècle déjà, les chrétiens rendaient des hommages posthumes à ces premiers chrétiens, exaltant leur courage et échangeant leurs reliques. Depuis, les catholiques célèbrent ainsi la Toussaint, c’est-à-dire tous les martyrs et saints de la chrétienté, connus et inconnus, le 1er novembre. Les saints « de la vie de tous les jours, de ceux qui ont su mettre en pratique l’Évangile dans l’ordinaire de leur vie ». « Nous en avons peut-être eu un en famille, ou parmi nos amis et nos connaissances. » Mais en pratique, beaucoup de gens confondent les célébrations du 1er et du 2 novembre. Pour une raison toute simple : l’usage veut que l’on se rende massivement dans les cimetières dès le 1er novembre, puisque cette journée est chômée dans de nombreux pays dont le Sénégal.

Z. BADJI