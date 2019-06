Tout sur l’acné

Définition de l’acné :

L’acné est une maladie de la peau caractérisée par l’éruption de boutons rouges, de points noirs et de kystes. Elle touche le plus souvent le visage et le thorax, mais aussi le dos, le torse voire le cuir chevelu.

Les causes:

L’acné est le reflet de réactions qui ont lieu dans les glandes sébacées. En effet, logées dans la peau, ces glandes produisent le sébum, une substance lubrifiante. S’il manque de sébum, la peau sera sèche et facilement gercée. S’il y en a trop, la peau deviendra plus grasse et acnéique. En effet, l’excès de sébum obstrue le conduit des glandes sébacées. Cela facilite la prolifération de bactéries normalement présentes dans la peau et notamment les bactéries Propionibacterium acnes, responsables d’inflammation (boutons rouges). Lorsque le follicule bouché se dilate trop, cela provoque des lésions rétentionnelles (points noirs et microkystes). Cependant, l’acné est d’origine multifactorielle. Voici des éléments qui peuvent contribuer à son apparition:

Chez les adolescents

La poussée hormonale à la puberté. Au moment de la puberté, quel que soit le sexe, les hormones sexuelles augmentent; surtout les hormones androgènes (qui provoquent l’apparition de caractères sexuels masculins). Sous l’effet de cette poussée, les glandes sébacées produisent plus de sébum. Cette augmentation de la production de sébum crée un terrain propice à la multiplication des bactéries Propionibacterium acnes qui s’en nourrissent ;

Chez les adultes

Les fluctuations hormonales chez la femme . Certaines femmes voient des boutons d’acné apparaître de 2 à 7 jours avant d’avoir leurs menstruations. La contraception peut aussi avoir un rôle positif ou négatif : les femmes qui commencent à prendre certaines pilules contraceptives contenant notamment des progestatifs potentiellement acnéigènes de type gestodene, desogestrel, norgestrel, levonorgestrel, norgestrienone, norethisterone, lynestrenol… peuvent voir leur acné s’accentuer ou, au contraire, l’arrêt de la contraception (pour un désir de grossesse par exemple) peut elle aussi être pourvoyeuse d’acné. La grossesse et la ménopause peuvent aussi en être responsables ;

Le traitement de l’acné:

conseils pratiques:

