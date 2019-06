TOUT, sur le savon noir

Largement répandu au Maghreb, il gagne du terrain dans nos salles de bains. Lavant, exfoliant, purifiant, hydratant, on vous explique pourquoi ce produit est l’allié beauté de toutes les peaux.

D’où vient le savon noir ?

Le savon noir est un cosmétique originaire du Maroc. Les femmes l’utilisent depuis des siècles pour la toilette du visage et du corps. Son secret beauté : l’huile d’olive. En effet, il est obtenu à partir d’un mélange d’huile d’olive et d’olives noires broyées et macérées dans du sel et de la potasse. 100 % naturel, il lave et purifie la peau en douceur tout en l’exfoliant légèrement.

Les bénéfices du savon noir pour la peau

Contrairement au savon traditionnel boudé par les dermatologues, il respecte le film hydrique naturel de l’épiderme, et convient aux différents types des peaux. Le pH de notre peau est acide, situé aux alentours de 5. Les savons de supermarchés ont l’inconvénient d’être décapants, car contenant de la soude (pH 14). Le savon noir chouchoute l’épiderme en affichant un pH adapté de 5 ou neutre.

Comment utiliser le savon noir ?

En base lavante. Il a une action lavante et purifiante. Non comédogène et antibactérienne, il assainit la peau. Il nettoie et désincruste les pores de leurs impuretés, sans malmener le film cutané protecteur.

Comment le choisir et le conserver ?

Le savon noir cosmétique ne doit pas être confondu avec le savon noir liquide ou solide destiné aux tâches ménagères. Il se présente sous la forme d’une pâte végétale molle et huileuse vendue en pot. On le trouve également sous forme liquide. Cette dernière présente le désavantage d’être additionnée d’agents de conservation et de parfums de synthèse. On le trouve en grande surface ou en magasin spécialisé. Son coût varie entre 5 et 10 euros. Choisissez-le 100 % naturel, d’une couleur allant du marron ambré au noir olive. Son odeur est végétale, non chimique. Il se conserve au réfrigérateur pour préserver ses qualités et éviter qu’il dessèche.