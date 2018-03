TPMP : Une star de l’émission victime d’une agression physique, Castaldi fait de tristes révélations…

« En fait Matthieu a été victime d’une véritable agression il y a quelques jours (…) il s’est fait sortir de son taxi (…) il n’en a pas parlé, mais Closer en a été informé », a lancé Benjamin Castaldi ce jeudi sur le plateau du célèbre talk-show de C8. Et de poursuivre : « Il y a une plainte qui a été déposée par Matthieu et voilà, qu’ils se mêlent de leur fesses ! »

« Dieu sait si j’aime la police, j’ai été reçu au commissariat comme une star que je ne suis pas (…) il y a juste une question que je me pose… Je porte plainte à 00h30 le soir, on est quatre dans le commissariat, une jeune fille saisit la plainte. Je sors du commissariat et le lendemain matin à 7h, j’ai un coup de téléphone de Closer qui me dicte exactement la plainte que j’ai donné au commissariat », a de son côté expliqué Delormeau.