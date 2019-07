Trading : une technologie toujours plus performante

Alors que le cours du bitcoin donne des palpitations aux amateurs de cryptomonnaies et que les actions atteignent des sommets, nombreux sont ceux qui se demandent s’ils ne devraient pas se lancer dans le trading en ligne. C’est bien normal. Grâce aux nouvelles technologies, l’activité est dorénavant accessible à tous. On constate d’ailleurs que le profil des traders a fortement évolué ces dernières années comme nous vous l’expliquons dans cet article.

Évolution du profil du trader

Au cours des années 90, les traders étaient ces personnages flamboyants, parfois décadents, dépeints depuis lors dans de nombreux films hollywoodiens. Si cette image reste bien présente dans l’imaginaire collectif, elle est aujourd’hui totalement désuète. Les nouvelles technologies ont marqué un tournant pour le secteur financier en introduisant le trading haute fréquence par exemple ou en démocratisant l’accès aux marchés financiers. Le trader d’aujourd’hui a donc plus de l’informaticien.

Autre fait notable, les amateurs concurrencent maintenant les professionnels en utilisant des plateformes de trading en ligne. Ils accèdent aux marchés financiers en téléchargeant une application de trading sur leur téléphone et peuvent ensuite investir dans une grande variété de produits. Cette démocratisation a eu comme conséquence directe la création de nouveaux profils d’investisseurs comme le décrit l’infographie ci-dessous.

Source : IG.

Nouvelles technologies en appui

L’émergence de ces nouveaux profils de traders n’est possible que grâce aux nouvelles technologies. Outre les plateformes de trading, une multitude d’outils d’analyse sont à la portée de tous. Il est en effet possible de consulter les évolutions des cours en temps réel ou d’analyser les mouvements grâce à différents types de graphiques toujours plus pointus. En outre, les plateformes de trading proposent de nombreux cours en ligne ou offrent souvent des options comme le stop garanti qui permet de limiter le risque de manière automatisée.

De manière plus générale, l’accès à l’information facilite également le travail des traders d’actualité notamment. La conséquence directe est que le nombre de traders qui agissent pour leur propre compte augmente. Aux États-Unis par exemple, Statista estime que près de 15% des Américains ente 30 et 49 ans ont utilisé une plateforme de trading durant l’année 2018.

Mutation globale du secteur financier

Ceci dit, l’impact des nouvelles technologies ne se limite pas uniquement au trading. L’ensemble du secteur financier est en train de subir une refonte grâce à l’essor des fintech. L’ampleur du phénomène est importante : en 2018, les investissements dans le secteur rien qu’en France ont été évalués à 365 millions d’euros contre 5 millions en 2010.

De nombreuses évolutions sont attendues pour 2019 et 2020 avec notamment la prise de pouvoir des assurtech qui devraient révolutionner les rapports aux assureurs en proposant des services plus adaptés et une transparence accrue. Début 2019, l’un des acteurs les plus connus du secteur en France annonçait avoir levé 40 millions d’euros supplémentaires, preuve s’il en faut que les investisseurs sont preneurs de ce genre de produit.

Bien que certains regrettent les agences bancaires d’antan, on ne peut que se réjouir de cette démocratisation générale du secteur financier qui offre de nombreuses opportunités aux épargnants et aux investisseurs en herbe. Alors que les taux des livrets d’épargne restent honteusement bas, la perspective de dynamiser son rendement en profitant des nouveaux outils technologiques à disposition est sans conteste alléchante.