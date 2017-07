Le Directeur des Eaux et Forets, Baïdy Ba, a constaté de visu que le trafic de bois vers la Gambie se poursuit de plus belle malgré les mesures prises par le Sénégal et la Gambie. Le Colonel Baïdy Ba a pris part à des opérations nocturnes conjointes entre l’armée et le service des Eaux et Forets le long de la frontière dans le département de Médina Yoro Foulah. Selon Koldanews, le bilan est : l’arrestation de 30 délinquants et la saisie de motos et de charrettes chargées de troncs de bois. Le Directeur des Eaux et Forets renseigne que les 30 trafiquants sont déferrés au parquet et sans doute, le Procureur les enverra en prison. Le colonel Baïdy Ba rappelle que le trafic de bois est désormais criminalisé et les trafiquants sont passibles d’une peine d’au moins 5 ans et d’une amende de 10 à 30 millions. A coté de la répression, ajoute le Colonel Ba, les Eaux et Forets déroulent des activités de sensibilisation des populations de la nécessité de protéger les forets.

Share This: