TRAFIC DE CHANVRE INDIEN- LE CHAUFFEUR DU CAMION DISSIMULE 146 KG DE DROGUE DANS LA ROUE DE SECOURS

Plus rusé que les trafiquants de drogue, il n’y en a pas. Malgré les nombreux efforts consentis dans la lutte contre le trafic de chanvre indien, les autorités administratives et judiciaires peinent à stopper le trafic de drogue dans la région de Fatick. Une situation qui découle de la proximité de la région avec le Mali et la Gambie, selon le capitaine Seck. «On a toujours des éléments sur les axes routiers pour lutter contre ce trafic de chanvre qui nous vient du Mali et de la Gambie», renseigne capitaine Bassirou Seck dont les éléments ont procédé dimanche dernier à la saisine de 146 Kg de chanvre indien, suite à une information faisant état d’un camion sénégalais en provenance du Mali.

A Mbar, dans la circonscription de Gossas, il a été mis un dispositif de contrôle pour mettre aux arrêts les mis en cause très astucieux. En effet c’est dans une des roues de secours qu’ils ont dissimulé la drogue, pensant ainsi pouvoir échapper aux contrôles, au niveau des axes routiers. Mais c’était sans compter avec la détermination des hommes du capitaine Seck, qui ont exploité les informations. Arrêtés, le chauffeur et son apprenti ont déclaré que le propriétaire de la drogue attendait la marchandise à Dakar.

C’est ainsi que le procureur du Tribunal de Grande instance de Fatick et le Commandant de compagnie de la gendarmerie de Rufisque ont été informés. C’est à Mbeubeuss que le mis en cause et un de ses acolytes qui attendaient à bord d’un scooter et d’un véhicule Renault R19 ont été appréhendés. Les prévenus sont âgés, d’après capitaine Seck, de 25 à 30 ans. Une semaine auparavant, renseigne-t-il, ses hommes ont poursuivi jusqu’à Mbacké un camion transportant près de 200 kg de chanvre en provenance du Mali.

L’As