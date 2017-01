TRAFIC DE CHANVRE INDIEN- Deux amis risquent 5 ans de travaux forcés

5 ans de travaux forcés, avec une amende de 5 millions de nos francs, telle est la peine que risquent les accusés Sounkarou Kane et Oumar Bâ. Ils ont comparu, hier, à la barre de la chambre criminelle de Dakar, pour les faits de trafic de drogue. L’affaire est mise en délibéré pour le 7 février prochain.

Le Président de la chambre criminelle de Dakar doit rendre son verdict le 7 février prochain, dans l’affaire de trafic de drogue mettant en cause Sounkarou Kane et Oumar Bâ. Il faut dire que les mis en cause risquent jusqu’à 5 ans de travaux forcés. Du moins c’est la peine requise par le représentant du ministère public. S’agissant des faits, les éléments de la police de Bargny ont été informés, le 6 janvier 2013, de l’existence d’un vaste réseau de trafic de chanvre indien à Rufisque. Sans perdre de temps, les limiers ont mis sur pied un dispositif pour surveiller les va-et-vient chez le suspect, en l’occurrence Sounkarou Kane. Un jour, vers les coups de 20h30, alors qu’un individu est entré chez le mis en cause pour acheter du Yamba, les policiers ont fait irruption sur les lieux. Ainsi ce dernier a-t-il escaladé le mur pour prendre la poudre d’escampette. Pour sa part, Sounkarou a été surpris avec un paquet de chanvre indien emballé dans du papier journal. Une fouille de la maison a permis la découverte d’un sac dans un canari enfoui dans la cour. Soumis au feu roulant des questions, il a déclaré que son fournisseur s’appelle Oumar Bâ. Sur ce, les policiers lui ont demandé d’appeler son fournisseur pour passer une nouvelle commande. C’est ainsi que le lendemain, le second quidam a été interpellé avec un kilogramme de l’herbe prohibée aux alentours de la maison. Interrogé lui aussi, Oumar Bâ a reconnu sans ambages les faits. Cependant, à la barre de la chambre criminelle, hier, les deux hommes se sont accusés mutuellement. A en croire Sounkarou, la drogue ne lui appartient pas car il était parti rendre visite à son épouse qui était enceinte. C’est à l’intérieur de la chambre qu’il a entendu parler du sac contenant la drogue. Au sortir de la pièce, les policiers lui ont imputé la paternité de la drogue. Il déclare : » j’ai refusé auparavant de les suivre mais ils me bousculaient à tel point que mon épouse ne voulait pas qu’ils me blessent. C’est ainsi qu’elle m’a demandé de les suivre ». Avant de poursuivre qu’il ne connaît pas son co-accusé, Oumar Bâ, qui a soutenu à la barre qu’il était chez Sounkarou pour récupérer un sac qu’il avait ramassé. A noter que Sounkarou avait rédigé une lettre pour décharger son co-accusé. Malgré cela, le parquetier a requis une peine d’emprisonnement de 5 ans de travaux forcés, avec une amende de 5 millions de nos francs. Selon lui, les faits sont constants et les policiers ont reçu une information précise. Pour terminer, la défense soutient que les policiers n’ont pas trouvé de la drogue par devers Sounkarou. Sur ce, il doit être acquitté purement et simplement. S’agissant d’Oumar Bâ, la robe noire a demandé la requalification des faits en offre et cession. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 7 février prochain.

Cheikh Moussa SARR