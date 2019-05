Trafic de drogue : Un Sénégalais arrêté en Italie

Un sénégalais de 40 ans a été arrêté en Italie, notamment à Gênes, pour trafic. L’émigré, au chômage et sans domicile fixe, est un récidiviste. Il a été interpellé lors d’une opération de contrôle territorial, près des jardins Aux morts, dans les camps nazis. Coincé par les flics, le Sénégalais a pris ses jambes à son cou, mais a été rattrapé après quelques centaines de mètres de course. Fouillé, il avait avec lui 35 douilles en cellophane prêtes à la vente, contenant divers types de drogues, pour un poids total d’environ 85 grammes et une somme d’argent importante. Il a été conduit au poste de police. Pour la même affaire, la police de Gênes a alpagué un Gambien, 39 ans, pour possession de stupéfiants. Il marchait le long de vico del Santo Sepolcro et, à la vue des agents, tenta de s’échapper. Se retrouvant au coin de la rue, il a jeté les emballages en cellophane, rapidement récupérés par l’un des agents. D’après les analyses, rapporte ligurianotizie.it, ces enveloppes contenaient une substance du type marijuana d’un poids total de 11 grammes.