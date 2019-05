Trafic de migrants: L’ex patron de Vibe radio et son comptable risquent gros

L’ex patron de Vibe radio Barthélémy Bartolini et son comptable Abdoulaye Touré, risquent de passer 6 mois en prison. 2 ans dont 6 mois de prison ferme, c’est la peine requise. Ils ont comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants de Dakar pour les faits d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux et trafic de migrants.

Tout est parti de la dame Khadidiatou Samba Sow. Cette dernière, désirant voyager, a été mise en rapport avec Cheikh Abdoulaye Touré qui l’a reçu dans son bureau. Elle lui explique son projet de voyage en France et, pour une obtention facile du visa, elle a besoin d’une attestation de travail et des bulletins de salaires. Cheikh Abdoulaye Touré lui fait savoir qu’il pouvait l’aider à avoir le visa si elle lui donnait 3 millions de francs Cfa. Animé par un fort désir de quitter ce pays à la recherche d’une vie meilleure à l’étranger, la dame ne négocie même pas le prix proposé. Elle verse le montant réclamé dans l’espoir de se procurer dans les plus brefs délais le sésame qui lui permettra de prendre les airs et de déposer ses baluchons au pays d’Emmanuel Macron. Cheikh Abdoulaye Touré lui confectionne ainsi une attestation de travail et des bulletins de salaires en la faisant passer pour l’assistante du Directeur général.

L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 17 mai prochain.

Cheikh Moussa Sarr