Trafic de Visa: La plainte de Serigne Bass Abdou Khadre

Mamadou Soumaré risque gros pour avoir escroqué le porte-parole du Khalife des Mourides. Soumaré, qui se faisait passer pour le secrétaire particulier de Serigne Bass Abdou Jhadre, a scanné l’entête et la signature du marabout pour solliciter des visas et emmener une “délégation” en France. Il a réussi à se faire octroyer plus d’une cinquantaine de visas, rapporte Les Echos.

Mais, mal lui en a pris. Car, selon le journal, l’Ambassade de France a saisi le porte-parole du Khalife des mourides qui s’est rendu compte que son nom a été usurpé dans un trafic. Il a saisi la police d’une plainte et Mamadou Soumaré sera arrêté par le Commissariat spécial de Touba.