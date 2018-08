Trafic de Yamba: Alassane Ndiaye risque 20 ans de travaux forcés

Une amende de 120 millions de nos francs et 20 ans de travaux forcés, c’est la peine requise, hier, par le maître des poursuites contre l’accusé Assane Ndiaye. Ce dernier a comparu devant la barre de la chambre criminelle pour trafic de Yamba d’une valeur de 40 millions de francs.

20 ans de travaux forcés, c’est la peine que risque l’accusé Alassane Ndiaye. Ce dernier a comparu, hier, à la barre de la chambre criminelle pour trafic de Yamba. Il ressort des débats d’audience que c’est 800 kg de chanvre indien, de type « brown », d’une valeur de 40 millions de Fcfa, qui ont été saisis par les éléments de la Brigade de Keur Massar, 14 mai 2014, à son appartement dans une maison en construction sise à Zac Mbao. Soumis au feu roulant des questions, le mis en cause a déclaré que ladite drogue appartenait à un Malien nommé Ibrahima Coulibaly. A l’en croire, il avait loué son domicile à ce dernier qui lui payait 250 mille francs chaque mois. C’était pour assurer la garde de la drogue. Sur une question de savoir d’où est-ce qu’il a eu ses deux véhicules, il a rétorqué qu’ils provenaient de cette activité illicite. Interrogée par les limiers, F. Sarr, deuxième épouse de Alassane Ndiaye, a confié que son mari a eu à décharger à deux reprises une tonne de chanvre indien dans leur domicile conjugal. « C’est lorsque je l’avais menacé de divorcer qu’il est allé louer la maison de Zac Mbao, tout en me disant qu’il n’allait jamais abandonner son commerce illicite », a-t-elle dit. Par ailleurs, après 4 années de détention, le mis en cause a comparu, hier, devant les juges. Cependant, il nie avoir dit à l’enquête préliminaire qu’il était un trafiquant. « Je ne suis pas un trafiquant de drogue. C’est dans le cadre de mon métier de courtage que j’avais connu le Malien Ibrahima Coulibaly. C’est ainsi que je lui avais trouvé cette maison en location au prix 250 mille francs pour un mois. J’y avais gagné une commission de 90 mille francs », a-t-il dit. Avant de poursuivre : « j’ignorais qu’il était un trafiquant. Ce sont les maçons qui s’étaient rendus dans le domicile pour terminer leurs travaux qui avaient découvert de la drogue sur les lieux avant d’informer les enquêteurs. C’est là que le propriétaire de l’Agence, Amadou Sy, m’avait joint au téléphone pour m’en informer. Lorsque, je me suis rendu à la Gendarmerie, j’avais même remis le numéro du Malien aux pandores. Lorsqu’ils l’ont appelé, il a éteint son téléphone ».

Les véhicules et son métier de ferrailleur

S’agissant des deux véhicules, il a soutenu les avoir acquis grâce à son métier de ferrailleur. Invité à faire ses réquisitions dans cette affaire, le maître des poursuites est convaincu de la culpabilité du mis en cause. Selon le parquetier, le rôle de l’accusé consistait à réceptionner et à stocker la drogue pour le compte de Abdoulaye Coulibaly depuis septembre 2013. Et, c’est l’accusé lui-même qui a fait preuve de mauvaise foi à la barre. « Il avait dit aux gendarmes que la drogue avait été convoyée par le malien dans cette maison le 1er mai 2014 à 21h. En dehors des 250 mille francs mensuels qu’il gagnait, Coulibaly lui remettait également 500 mille francs après l’écoulement de tout le produit. Donc, ses voitures ne peuvent provenir que cette activité illicite. Parce qu’il ne peut pas les acquérir avec son métier de ferrailleur », a dit le maître des poursuites qui a requis 20 ans de travaux forcés à son encontre. En plus de cette peine, il a demandé aux juges de condamner l’accusé à payer une amende égale au triple de la valeur de la drogue saisie, soit 120 millions de FCfa. Il faut dire que les avocats de la défense ont plaidé l’acquittement au bénéfice du doute, à titre principal, et l’application bienveillante de la loi, à titre subsidiaire. Selon les robes noires, il y a beaucoup de zones d’ombre dans le dossier qui milite en faveur de son client, « dans la mesure où le contrat de location était au nom du Malien. En outre, rien ne prouve que l’accusé était au courant de la présence de la drogue sur les lieux », a-t-il dit. Même son de cloche chez Me Barro, selon qui son client peut bel et bien acquérir ses voitures avec son métier de ferrailleur. En tout état de cause, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 4 septembre prochain.

Cheikh Moussa SARR