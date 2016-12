« La tragédie du Damel Macodou » jouée en ouverture de la saison théatrale

0

Share to

« La tragédie du Damel Macoudou », pièce écrite par l’écrivain sénégalais Alioune Badara Bèye, sera jouée en ouverture officielle de la saison 2016-2017 de la compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, annonce un communiqué.Cette pièce sera interprétée par des comédiens de Sorano et de l’Association des comédiens du théâtre sénégalais (ARCOTS), dans une mise en scène de Jean-Pierre Leurs, précise le communiqué.Elle met en scène un « conflit tragique » entre le Damel Macodou Fall et son fils Samba Laobé Fall, dont l’enjeu porte sur la régence du royaume du Saloum.

« Le Damel Macodou veut reprendre » le trône après l’avoir délibérément cédé à son fils Samba Laobé Fall. Ce dernier refuse. S’en suit un tragique affrontement sans vainqueur, ni vaincu », explique communiqué. »Ce combat sanglant est une véritable tragédie qui pose la problématique du pouvoir. Ce grand spectacle de théâtre restitue la trajectoire des figures historiques et met en valeur l’éthique et les vertus ancestrales du patrimoine culturel du Sénégal et de l’Afrique », précise-t-il.