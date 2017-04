TRAGEDIE DE MEDINA GOUNASS Un deuil national qui interpelle

Macky Sall a décrété un deuil national de trois jours en guise de solidarité et de pensée à la mémoire des victimes de l’incendie qui a eu lieu à Médina Gounass. Mais ce qui s’est passé dans cette cité religieuse et les autres incendies qui ont eu lieu ailleurs devraient amener, d’une part, l’Etat à revoir ses responsabilités et ses limites en politique sécuritaire d’anticipation et, d’autre part, la classe politique et les citoyens à une réintrospection. Il y a trop d’incendies dans ce pays depuis un certain temps. Pour un superstitieux ou pour un mystique, ces flammes peuvent être un rappel divin aux valeurs de dépassement et de solidarité. La haine est présente partout avec trop de méchanceté et d’injustice. Les dérives de l’Etat, détenteur du monopole de la violence légitime, arrivent à un niveau grave. Ces flammes, pour un Mystique, est un Rappel que Dieu Seul est Souverain. Devant Lui, nul n’est fort et tous son périssables. Que ceux qui sont au Pouvoir le sachent. Que ceux qui se singularisent ailleurs par la haine et la méchanceté ne l’oublient pas.

L’Etat est interpellé. Sa responsabilité est fortement engagée. C’est honteux et grave que l’Autorité d’Etat ne s’illustre pas par une politique d’avant-garde et d’anticipation, ignorant que gouverner c’est prévoir. Les enjeux électoraux et la politique politicienne prennent trop le dessus sur la gouvernance de la République avec une Présidence toujours envahie par des politiciens que rien n’illustre pour des réunions partisanes anormales qui transforment l’Institution présidentielle en Siège de l’APR et de Benno Bokk Yakaar ! Les priorités sont ailleurs. Les Sénégalais sont dans l’insécurité, l’angoisse, l’inquiétude, la peur, l’anxiété et le doute à la cadence d’un rythme de vie douloureux ! Mais on ne fait que de la politique sur fond de haine et de conspirations ! Et le sang coule par-ci ! Et le feu couve par-là !

Domou rewmi