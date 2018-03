Trahison de Bamba Fall: la réaction de Khalifa Sall: Les êtres humains sont ce qu’ils…

A l’intention de l’un de ses proches, qui s’offusquait de l’annonce de la transhumance de Bamba Fall, le plus célèbre pensionnaire de la prison de Rebeuss a fait un commentaire à tout le moins surprenant. Totalement blasé, sans doute aguerri par les nombreux coups et trahisons qu’il a subis au cours de ces derniers mois, Khalifa Sall a lâché, résigné: « Dans cette vie, la meilleure manière de se protéger c’est de s’attendre à tout de la part de tout le monde. Cela évite de subir des chocs causés par de mauvaises surprises. » En dépit de l’insistance de son interlocuteur, a appris Yerimpost, le maire de Dakar a refusé d’entrer dans le détail des faits et de citer le nom de Bamba Fall. Et a poursuivi, philosophe: « Les êtres humains sont ce qu’ils sont. Il vaut mieux chercher à les comprendre plutôt qu’à les blâmer. Il ne sert à rien de s’indigner. Cela ne change rien à la nature humaine. Jamais on n’arrive à cerner un être humain. Il est opaque. » Tout est dit sans être dit dans ces commentaires…