Traité de «singe» par Thiat : Farba boude le plateau de…

L’émission “Keur Jaaraf” de la 7 TV a connu un fait pour le moins insolite lors de son enregistrement. Farba Senghor un des invités avec le rappeur de Keur Gui, Thiat, a tout bonnement boudé le plateau. L’ancien ministre n’a pas aimé la manière dont le membre du Mouvement Y en a marre l’a traité.

Lorsque Farba s’est levé pour saluer Thiat, ce dernier a décliné sa main. Non sans donner les raisons de son refus de lui serrer la main : «On se connait, mais je ne vais pas le saluer. Je ne vais pas te saluer parce que vous n’avez pas fait dans ce pays, ce pourquoi, tu dois mériter que je te salue», explique-t-il rapporté par Les Echos. Thiat d’en rajouter cette couche : «Tous ces singes qui ont transhumé, on ne doit même pas les leur donner le micro. Parce qu’ils ne perpétuent pas de valeurs pour nos enfants qui les suivent”. Suffisant pour que Farba se lève et vide les lieux.