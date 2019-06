Transfert Ismaila Sarr: Rennes demande au moins 40 M€

Le Stade Rennais pourrait bien toucher le jackpot grâce à la vente d’Ismaïla Sarr cet été. La Premier League tend déjà les bras à l’international sénégalais.

Après Hatem Ben Arfa (32 ans), le Stade Rennais pourrait perdre un autre de ses atouts offensifs majeurs cet été. Il s’agit d’Ismaïla Sarr (21 ans). Auteur de 8 réalisations et 5 passes décisives en 35 apparitions en Ligue 1, le Sénégalais sort d’une saison pleine, agrémentée de jolies prestations sur la scène européenne (4 réalisations, dont un doublé contre Astana et un but face à Arsenal). Son but contre Jablonec, une reprise surpuissante, reste encore dans les mémoires.

Ces performances n’ont pas laissé indifférent, Outre-Manche notamment. Ainsi, selon les informations de L’Équipe, les Bretons ont reçu une première offre de l’ordre de 30 M€ de la part de Watford. Une proposition immédiatement repoussée, explique le quotidien sportif. Et pour cause, les pensionnaires du Roazhon Park n’entendent pas discuter d’un départ du Lion de la Teranga (21 capes, 3 buts), acheté près de 17 M€ au FC Metz en 2017, à moins de 40 M€.

Watford et Newcastle en piste

Les Rennais s’appuient sur un contrat courant encore jusqu’en juin 2021 et sur l’arrivée espérée d’autres offres au sortir de la Coupe d’Afrique des Nations que l’intéressé disputera dans les prochains jours en Égypte avec sa sélection. L’Équipe explique d’ailleurs que les Magpies de Newcastle devraient prochainement soumettre une proposition aux Rouge-et-Noir. Rafael Benitez s’est vu promettre une enveloppe mercato conséquente pour cet été.

Et le natif de Saint-Louis figure en très bonne place sur sa short-list offensive. Ismaïla Sarr, lui, n’ira pas au bras de fer avec sa direction. Si l’offre idoine arrive sur les bureaux de ses patrons, il sera ravi de découvrir l’Angleterre et la Premier League, lui qui rêve de marcher sur les traces de son coéquipier en sélection Sadio Mané, champion d’Europe avec Liverpool après avoir démarré son expérience britannique à Southampton. Sinon, il patientera.

