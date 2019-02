Transfert Koulibaly: Manchester United insiste toujours

L’information a été relayée par la presse anglaise. Manchester United insiste toujours sur le dossier du défenseur central sénégalaise de Naples.

Manchester United devrait très bientôt passer à l’action pour Kalidou Koulibaly. A en croire le média britannique, Ole Gunnar Solskjaer aurait envoyé à Naples Jim Lawlor, l’un de ses émissaires, pour superviser le défenseur sénégalais lors de la confrontation face à la Fiorentina (0-0) le 9 février dernier.

Il aurait eu de bons retours de la part de son recruteur et le technicien des Red Devils aurait même l’intention de formuler une offre de plus de 102 M€, soit plus de 78 milliards, pour arracher Kalidou Koulibaly au Napoli.

wiwsport.com