TRANSFERT  Le PSG à la lutte pour Schick, la pépite tchèque qui affole l’Europe

Révélation de la saison en Serie A, Patrik Schick s’est fait un nom en Italie. A tout juste 21 ans, l’attaquant tchèque intéresse déjà les plus grands clubs européens, parmi lesquels la Juventus Turin ou encore le Paris Saint-Germain.

«Je peux confirmer que nous sommes intéressés et qu’il va sûrement continuer à nous intéresser à l’avenir. (…) Il a la technique, mais aussi la vitesse et le physique. En bref, il a toutes les caractéristiques d’un attaquant moderne. L’avenir lui appartient, il devra juste garder les idées claires : si c’est le cas, il aura une grande carrière parce qu’il a tout pour devenir le meilleur.» Au début du mois de mai, le vice-président de la Juventus Turin, Pavel Nedved, ne cachait pas son admiration pour son compatriote de la Sampdoria, Patrik Schick. Révélation de la saison en Serie A, l’attaquant tchèque s’est affirmé comme un futur grand ces derniers mois.

Un attaquant complet comparé à Ibrahimovic

A tout juste 21 ans, l’avant-centre a terminé co-meilleur buteur de la Sampdoria, en compagnie de Luis Muriel avec 13 réalisations en 34 rencontres, dont 14 titularisations, toutes compétitions confondues. Un excellent bilan puisque le natif de Prague a disputé «uniquement» 1563 minutes contre 2439 minutes pour son partenaire colombien, d’autant plus que tous ses buts ont été marqués dans le jeu. Plus que ses statistiques encourageantes pour une première saison en Italie, ce sont ses qualités qui impressionnent. Souvent comparé à un certain Zlatan Ibrahimovic de l’autre côté des Alpes, Schick, qui mesure 1m87 pour 72 kilos, est un attaquant complet. Rapide, technique et redoutable dans les petits espaces, l’ancien joueur du Sparta Prague dispose également d’une vision de jeu intéressante pour un joueur de son gabarit.

Quatre autres clubs dont le PSG sur les rangs

Forcément, la Vieille Dame, qui a un temps d’avance, va devoir faire face à une sacrée concurrence dans ce dossier. Selon la Gazzetta dello Sport, Arsenal, le Borussia Dortmund, Naples mais surtout le Paris Saint-Germain pourraient également s’approcher des dirigeants blucerchiati pour tenter leur chance. Le média italien nous informe que la clause libératoire de Schick, sous contrat jusqu’en juin 2020, est fixée à 25 millions d’euros. Une somme largement abordable pour tous ces clubs, qui ne devraient pas hésiter à s’aligner afin de décrocher le gros lot. Reste à savoir quelle sera la position du joueur à un an de la Coupe du monde, pour laquelle la République tchèque a encore des chances de se qualifier. Rejoindre un gros club -et prendre le risque d’être remplaçant ou s’affirmer lors du prochain exercice dans son équipe actuelle, Schick va devoir faire un choix.

Source: Maxifoot