Transferts : Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) s’engage avec Arsenal

L’attaquant de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang s’est engagé avec Arsenal ce mercredi. Acheté pour 63 millions d’euros, le Gabonais est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club londonien.

Six mois après l’arrivée d’Alexandre Lacazette (pour 53 millions d’euros plus bonus), Arsenal a de nouveau frappe très fort sur le marché des transferts. Le club londonien a, en effet, bouclé le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang pour 63 millions d’euros, plus des bonus.