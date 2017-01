TRANSHUMANCE Baldé démantèle les bases de l’APR et du Pds

Le président de l’Union centriste du Sénégal (UCS), Abdoulaye Baldé, continue de marquer son territoire politique. Après avoir dépouillé l’APR dans plusieurs régions du Sénégal, le maire de Ziguinchor vient de pêcher encore chez Macky et Me Abdoulaye Wade avec le ralliement de plusieurs libéraux et apéristes.

En prélude aux futures échéances électorales, Ziguinchor est à l’heure de la remobilisation des troupes dans les rangs des centristes. Et Abdoulaye Baldé ne semble plus lésiner sur les moyens pour massifier les bases de sa formation politique. Et les ralliements à l’Ucs se multiplient à grande vitesse. Le maire de Ziguinchor et ses proches ont entamé une vaste offensive de démantèlement des bases du « Macky » dans toute la Casamance naturelle. Dans la capitale du Sud, libéraux et apéristes ont rangé armes et bagages dans les tiroirs de l’Ucs. Ce mercredi, dans la commune de Ziguinchor, c’est le quartier de Kadior qui a donné le ton. En effet, un meeting, sera organisé cet après-midi sous la présidence du président Abdoulaye Baldé. Cette manifestation est considérée par les adhérents de ce quartier comme une réponse à ceux qui estimaient que l’UCS est faible depuis le départ de Bouba Gassama et Cie. Selon la cellule de Communication du parti d’Abdoulaye Baldé, «l’Ucs s’enrichira avec l’arrivée dans ses rangs de Siméon Justin Boissy, entrepreneur de son état et fils de feu Albert Boissy, ancien responsable du PDS, et de Monsieur Anda Diouné, responsable dans la jeunesse de l’APR. Tant d’autres responsables de la mouvance présidentielle ont décidé d’accompagner le président Abdoulaye Baldé dans sa mission de conquérir le pouvoir et d’atténuer la souffrance des Sénégalais. » Les centristes ont aussi annoncé que cette opération dite « démantèlement des bases de l’APR, va se poursuivre dans l’autre département du Sénégal, où le président Abdoulaye Baldé serait en pourparlers avec des Apéristes « frustrés » ou encore « déçus » du bilan à mi parcours de Macky Sall. Il faut noter que l’alliance pour la république (APR) de Ziguinchor est minée ces derniers jours par des querelles de leadership.

Ibrahima Khalil DIEME