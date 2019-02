Transhumance: Cisse Lô defend Aïssata Tall Sall

Face a la presse cet après-midi, le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cisse Lo s’est prononcé sur le phénomène de la transhumance en cette veille d’élection. Il à pris la défense de Me Aïssata Tall Sall, nouvelle recrue du Macky et non moins maire de podor.

Moustapha Cissé Lo de rappeler que Thierno Bocoum, qui avait des mésententes avec Idrissa Sall est aujourd’hui dans sa coalition. Ainsi il considère qu’Aïssata à fait le même mouvement en rejoignant la coalition Benno Bokk Yakaar de Macky, une coalition dont elle faisait partie.

Sur l’affaire des “Rebelles” lors du meeting de Sonko, Cisse Lo dit en avoir fini avoir cette histoire dont certains ont amplifié à des fins politiciennes.