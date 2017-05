La transhumance : inefficace pour tout Pouvoir

Des responsables de l’APR œuvrent à faire adhérer des gens d’autres partis dans le parti au Pouvoir. Mais cette pratique ne fut efficace et pratique que sous Wade, Président de la République et Chef de l’Etat d’une générosité unique dans l’histoire du Sénégal. Les Socialistes n’avaient pas cette générosité de Wade, un vrai grand-père qui couve et couvre ceux qui se ruent vers lui. Les Mackysards ont hérité de ses forfaitures, mais n’ont point hérité de sa générosité. La générosité de Wade n’était pas ses largesses financières seulement, mais aussi et surtout ses personnalités qui quittaient leurs propres partis pour adhérer au PDS, provoquant sa générosité en nomination à de hautes responsabilités d’Etat jusqu’à leur faire bénéficier d’une forte expérience d’hommes ou de femmes d’Etat.

Wade a perdu le Pouvoir. Il en faisait trop. Macky s’est substitué à lui et la transhumance recommence de plus belle. Seulement, l’époux de la Première Dame est différent du père de Karim Wade. Il est respectueux, mais il est irascible. Il est disponible pour des questions sociales, mais ses soutiens à des familles éplorées sont considérés comme dérisoires malgré la disponibilité de ses fonds politiques claustrés dans une Caisse noire qui relève exclusivement de sa volontaire discrétionnaire.

En transhumant, les gens du PDS et de certains partis de l’opposition se sont égarés. Non seulement ils sont médits, discrédités, décriés et terriblement dénigrés, mais ils épient tous une sinécure qui n’arrive pas. Pour le Sénégal, un transhumant qui est très mal vu est un traître. Il a renié ses convictions pour rejoindre celui qu’il injuriait ou trainait dans la boue avec un langage calomnieux, à la limite abusif. Aujourd’hui, le transhumant n’est plus un petit grenier de voix électorales à apporter. Il est pris comme un intrus, un encombrant et un gêneur. Son nom tombe quand il change de parti pour rejoindre le Pouvoir qui a l’Avoir.

Domou rewmi