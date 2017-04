TRANSHUMANTS ! Que vaut la trahison ?

Il y a, au Sénégal, des actrices et des acteurs politiques qui forcent le respect et l’admiration pour la dignité qu’ils charrient en eux-mêmes et la fidélité inébranlable à leurs convictions. Mais il y a aussi, dans ce pays, des actrices et des acteurs politiques dont les noms s’identifient avec la pire perfidie et la plus abominable trahison. Ils valsent comme des rats en quête permanente d’égouts. Ils ne croient en rien et sont prêts à toutes les bassesses politiques. Ils trichent, falsifient l’épopée démocratique de la République, faussent honteusement le jeu politique et se laissent, sans scrupule, aller à la facilité. Que Wade n’a vécu et entendu des Socialiste ! dès qu’il a accédé au Pouvoir, ce fut une ruée honteuse de mastodontes du PS vers le PDS. Quand il l’a perdu au bénéfice de Macky, c’est encore une affluence de libéraux vers l’APR. Plus grave, la majorité des libéraux qui se drapent aujourd’hui du manteau de Mackysards, sont des pilleurs du bien commun et des prédateurs de finances publiques. Et que n’ont-ils dit contre Macky avant 2012 !

En politique, l’honneur n’abdique pas. Les valeurs et les principes de la dignité humaine sont les piloris de l’action politique. Quand ils sont trahis, le jeu politique mené par les traîtres ne peut se définir que par une imposture, surtout quand on passe de pourfendeur à laudateur de la même personne. Que vaut la trahison ? C’est la question à poser à ces perfides en qui se lit l’aspect honteux du jeu politique sénégalais. Le rappel de leurs propos d’hier ne les dérange point car assumant leurs faussetés comme des hyènes tachetées qui ne se gênent pas de hurler pour légitimer leur infâme larcin. Les plus hideux sont ceux-là même qui furent avec Diouf, puis avec Wade et aujourd’hui avec Macky, en empruntant la VDN de la trahison, pour passer par le Carrefour de la déloyauté, traverser le Pont de la duperie et atterrir au Terminus de l’hypocrisie !

Domou rewmi