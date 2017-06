TRANSMISSION MERE-ENFANT 83 femmes enceintes vivant avec le VIH ont donné naissance à 78 enfants sains

L’hôpital Principal de Dakar, en collaboration avec le CNLS et la Division de lutte contre le sida (DLSI), a reçu hier, la visite du Directeur exécutif d’ONUSIDA. Une occasion pour le colonel Khadidiatou Ba Fall, du service des maladies infectieuses et tropicales, d’annoncer que les 83 femmes enceintes vivant avec le VIH/sida suivies à l’hôpital Principal de Dakar, ont donné naissance à 78 enfants sains avec zéro transmission.

Cette visite entre dans le cadre de partage des expériences réussies dans le domaine de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Des nombreux efforts ont été consentis dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour accélérer l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (eTME). Le Sénégal qui a toujours enregistré de bons résultats dans la lutte contre le sida en général, a lancé le 1er Décembre 2012, son plan d’élimination de la Transmission Mère-enfant du VIH avec des micro-plans dans les 14 régions du Sénégal. « Les services de la maternité et des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Principal de Dakar, ont suivi de 2000 à 2014, une cohorte de 83 patientes âgées entre 21 et 47 ans et vivant avec le virus, ​et qui ont donné naissance à 78 enfants sains. Ainsi, le suivi périodique de ces micro-plans a permis d’identifier et de partager des bonnes pratiques. Par ailleurs, cette année, lors des journées médicales de l’hôpital Principal de Dakar, le thème a porté sur « l’Infection à VIH / SIDA : vers une élimination ? » avec de nombreuses communications sur l’e-TME. La meilleure pratique sur ce domaine a été l’étude rétrospective d’une Cohorte de 83 gestantes suivies sur une période de 14 ans avec zéro enfant infecté. Le CNLS et la DLSI dans le cadre de la visite du Directeur exécutif de l’ONUSIDA ont choisi le site de l’hôpital pour communiquer autour de l’eTME au Sénégal à l’horizon 2020. « Actuellement 660 malades vivant avec le VIH/sida sont pris en charge dans l’hôpital Principal et que sur les 3,2 millions d’enfants porteurs du VIH/sida dans le monde, 90% d’entre eux ont reçu la maladie de leurs mères », déclare le colonel Khadidiatou Ba Fall. Le directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé, de son coté, de glorifier la synergie entre les différents services de l’hôpital » en ce qui concerne la prise en charge des porteurs du VIH/sida, avec le travail et les efforts fournis par le Sénégal à travers son Plan d’élimination de la transmission mère-enfant mis sur pied depuis 2012. Selon lui, si Cuba a réussi à éradiquer la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant, le Sénégal peut aussi relever ce défi. « Je vous réitère l’engagement de la communauté internationale à en finir avec l’épidémie du VIH/sida d’ici 2030 dans le cadre des Objectifs du développement durable (ODD) », a-t-il convoité.

Khady Thiam COLY