Transport aerien Air Sénégal démarre ses activités avant avril 2018

Le Directeur général de la compagnie aérienne sénégalaise, Philip Bohn, a annoncé ce dimanche que la société Air Sénégal S.A démarrera ses activités avant le deuxième trimestre de l’année 2018. Il s’exprimait hier à l’émission « Grand jury ».

Les avions de la société S.A vont décoller de l’aéroport international Blaise Diagne, vers des destinations de la sous-région, avant le mois d’avril 2018. L’assurance a été donnée hier par Philip Bohn, Directeur général de la compagnie aérienne sénégalaise. Ainsi, M. Bohn est largement revenu sur les raisons du retard du démarrage de la compagnie. D’après l’ancien agent d’Airbus ayant une expérience de 33 ans d’activités en Afrique, cela est dû au temps mis pour obtenir le permis d’exploitation aérienne (PEA) que l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) délivre aux compagnies aériennes. « Quand je suis arrivé en septembre 2017, l’Anacim avait souhaité que nous reprenions le PEA en phase 1. Et le standard général admis et reconnu dans le monde entier (pour acquérir un PEA), c’est en moyenne 8 et 10 mois. Donc, si vous partez de septembre, ça nous aurait mis au deuxième trimestre 2018 », a-t-il souligné. A l’en croire, non seulement ils ne sont pas en retard, mais ils vont même faire mieux. « Je pense que dans les toutes prochaines semaines, si nous arrivons à conclure ce processus, le PEA étant attribué, nous pourrons commencer nos opérations », a-t-il expliqué.

De ce fait, ce dernier a rappelé que le capital de la compagnie Air Sénégal SA est détenu à 100% par la Caisse des dépôts et consignations qui a déjà libéré 23 milliards FCFA. Et d’ajouter qu’ « il n’est pas question qu’on donne 51% du capital à quelqu’un d’autre. Je vais respecter ces instructions du Gouvernement. Dakar est un hub géographique intéressant, entouré de 1,3 milliard de gens à moins de six heures de vol. Compte tenu de la croissance démographique exponentielle de la sous-région, il y aura plus de monde à transporter». Récemment, Airbus, à travers son responsable des avions commerciaux d’Airbus Afrique Moyen-Orient, Fouad Attar, avait confirmé qu’ils sont heureux de compter Air Sénégal comme nouveau client. « Ces A330neo permettront à Air Sénégal de bénéficier d’une économie imbattable et d’offrir à ses passagers un niveau de confort et d’expérience de voyage exceptionnel sur son marché », lit-on sur le communiqué d’Airbus.

Pour rappel, ces A330neo, issus de la toute dernière génération de la famille des gros porteurs d’Airbus, lancés en juillet 2014, bénéficient de la rentabilité, la polyvalence et la régularité technique reconnues de la famille A330, tout en affichant une réduction de la consommation de carburant de l’ordre de 25 pour cent par siège. Les A330neo sont équipés de moteurs Trent 7000 de Rolls-Royce de toute dernière génération et d’une nouvelle voilure de plus grande envergure, dotée de dispositifs d’extrémités de voilure (Sharklets). La cabine offre aussi de nouveaux équipements « Airspace ». En effet, c’est la troisième fois que le Sénégal essaie de recommencer après la faillite successive des deux compagnies nationales, à savoir Air Sénégal International, de 2001 à 2009, et Sénégal Airlines, de 2011 à 2016.

Zachari BADJI