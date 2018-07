Traque contre Hadjibou : La Centif dément

La Cellule nationale de traitement des iInformations financières (Centif) ne mène aucune enquête contre Hadjibou Soumaré. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, l’organe de contrôle « porte à l’attention de qui de droit qu’elle n’a reçu ni de déclarations d’opérations suspectes, ni été saisie pour mener des investigations au sujet de Monsieur Cheikh Hadjibou Soumaré ».

Par conséquent, indique la Centif, « l’information donnée par le journal l’Observateur est dénuée de tout fondement ».

Dans son édition n° 4453 de ce mardi 31 juillet 2018, le journal « L’Observateur » a titré, à la Une : « La CENTIF activée pour une enquête sur les biens de l’ex-Premier Ministre ». Dans un article à la page 3 dans son édition n° 4453 de ce mardi 31 juillet 2018, le journal affirme que « l’État a activé la CENTIF pour fouiller dans le portefeuille de l’ancien Président de la Commission de l’UEMOA. »

Ses missions encadrées par la loi, la Centif est chargée de recevoir et de traiter les déclarations d’opérations suspectes faites par des personnes assujetties, limitativement désignées. A ce titre, elle est dotée d’un pouvoir de décision autonome sur les affaires liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Ce pouvoir se traduit notamment par le traitement des déclarations qui sont communiquées à la CENTIF de manière confidentielle et sans interférence aucune, précise le document.