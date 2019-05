Un travailleur saisonnier de 25 ans retrouvé mort dans sa chambre

Les habitants du quartier Dahra Mbayène, dans la commune de Dahra, sont dans l’émoi et la consternation. En effet, un jeune travailleur saisonnier, âgé de 25 ans et répondant au nom de Idy Coulibaly, a été retrouvé mort dans sa chambre, ce samedi vers 13 heures. Informés, les éléments de la gendarmerie et le médecin chef du centre de santé Elisabeth Diouf se sont rendus sur les lieux du drame. Après constat, la dépouille du défunt a été déposée à la morgue de ladite structure sanitaire. La gendarmerie a ouvert une enquête.

Samba Khary Ndiaye