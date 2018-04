Les travailleurs de la santé satisfaits des 48 heures de grève

L’Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas) tire un bilan très positif de son mouvement d’humeur de 48 heures (mardi et mercredi) dans le cadre du premier plan d’actions. Selon le président de Asas, Mballo Dia Thiam, le mot d’ordre a été respecté sur l’ensemble du territoire national avec 97% d’agents de santé ayant observé la grève. A l’exception de quelques rares structures de santé établies à Dakar, dit-il, la totalité des 1400 centres de santé ainsi que les hôpitaux régionaux ont gelé leurs activités durant ces 48 heures. Le syndicaliste note une nette amélioration par rapport à la grève du 18 avril 2018 qui avait enregistré un score allant de 80 à 90%. Les responsables syndicaux saluent l’engagement de tous les travailleurs de la santé dans cette lutte syndicale qui sera longue à cause de la posture du gouvernement. Les blouses blanches qui affichentleur détermination à mener la lutte vont décliner aujourd’hui leur second plan d’actions. Pour rappel, les travailleurs de la santé et de l’action sociale réclament l’ouverture de négociations sérieuses sur le régime indemnitaire, l’allongement de l’âge de la retraite de 60 à 65 ans, la finalisation des travaux du conseil supérieur de la fonction publique locale et la régularisation des Agents de Santé Communautaires, et l’application du statut du personnel des Etablissements Publics de Santé (EPS) etc.