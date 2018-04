Les travailleurs de la santé en sit-in, aujourd’hui

Les travailleurs de la santé et de l’action sociale regroupés au sein de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) reprennent la rue. Le président de l’Asas, Mballo Dia Thiam annonce un sit-in aujourd’hui à Dakar et dans les différentes capitales régionales. Il sera suivi d’un point presse devant les locaux du ministère de la Santé et dans les différentes capitales régionales. Il annonce, toutefois, que les urgences et le service minimum seront assurés. Les grévistes exigent le respect des accords de 2014 et le paiement des arriérés de salaire des contractuels du programme Cobra et Jica. Ils vont accélérer la cadence en décrétant une série de grèves les 18, 24 et 25 avril. Et à partir du 28 avril 2018 si le gouvernement n’accède pas à leur requête, les blouses blanches vont entamer la rétention des informations sanitaires et sociales.

