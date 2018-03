Travis Scott : Enfin ses premiers mots depuis qu’il est papa !

Kylie Jenner et Travis Scott sont restés immensément discrets tout au long de la grossesse, et sont à peine plus prolixes depuis que la petite Stormi est arrivée.

Certes, Kylie Jenner a partagé une première photo – quoiqu’incomplète – de sa petite fille, un selfie avec son amoureux, et s’est expliquée sur son silence tout au long des neuf mois avant cette naissance. Elle n’a cependant pas poussé plus loin les présentations entre ses fans et sa petite fille.

Son compagnon Travis Scott avait quant à lui partagé un court message sur Twitter pour annoncer l’arrivée et puis… plus rien, du moins jusqu’au 18 février, date à laquelle il a bien voulu livrer ses premières impressions de jeune papa au micro des journalistes de TMZ.

« Elle est jolie » s’est contenté de dire Travis Scott, laconique. Si la réponse peut paraître furtive, elle est pourtant inespérée, tant Travis Scott déteste se livrer aux personnes qui l’interrogent.

Relancé par les paparazzis présents, Travis Scott n’a pas développé, mais, à en croire les explications de TMZ, il serait un homme » transformé « , comme tend à le prouver ces quelques mots.