Tribunal des flagrants délits de Dakar Un maître coranique viole son élève de 13 ans

Une affaire de viol sur mineure et pédophilie a atterri, hier, sur la table du juge du tribunal des flagrants délits de Dakar. C’est une élève de 13 ans qui poursuit son maître coranique à qui, il accuse d’être l’auteur des faits susnommés.

A l’en croire, elle s’est rendue à la police pour dénoncer son Oustaz. Ce, après avoir fait part de la situation à ces amies. Poursuivant ses explications, elle a indiqué que son violeur n’est personne d’autre que son maître coranique suppléant. Ce dernier l’a surpris sur la terrasse avant de la doigter. Ces faits ont été confirmés par l’oncle de la victime selon qui, la fille qui était d’habitude très agitée est restée timide d’un coup. C’est à cause de ce nouveau comportement qu’il lui a posé la question de savoir qui est-ce qui se passe en vain. C’est sur ces entrefaites qu’elle a été conduite à l’hôpital Gaspard Camara. Et le médecin a révélé une défloraison de l’hymen. Malgré ces dénégations, le mis en cause a nié les faits.

Il indique que c’est un coup monté contre lui. Il a juré sur tous les saints qu’il n’est pas l’auteur des faits dont il est poursuivi. Il semble convaincre le maître des poursuites qui a indiqué qu’il n’y a pas suffisant d’éléments pour entrer en voie de condamnation. Sur ce, le parquetier a requis le renvoi des fins de la poursuite. Pour sa part, l’avocat de la défense a pris le contrepied du parquetier. Selon la robe noire, le prévenu est bel et bien coupable. La fille n’a aucune intention de l’indexer comme étant son violeur. Poursuivant, l’avocat a indiqué que le mis en cause est un habitué des faits. Il a fait l’objet de plusieurs mis à pied. Et c’est ce que le directeur de l’école a essayé de talonner. Par ailleurs, poursuit-il, le médecin a dit que la fille a perdu son hymen et que le daara est sensé la surveillé. Ainsi, il demande au tribunal de le déclarer coupable. Finalement, le tribunal a suivi le maître des poursuites en l’envoyant des fins de la poursuite.

Cheikh Moussa SARR