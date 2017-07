Les trois meilleurs PC ultraportables du moment

TEST – De plus en plus compacts et légers, les ordinateurs poids plume veulent prendre la place des portables traditionnels comme le prouvent trois modèles récents.

A-t-on encore besoin d’un gros ordinateur portable, lourd et encombrant, quand il s’agit de travailler dans le train ou dans l’avion, ou même chez soi d’une pièce à l’autre? La réponse se trouve du côté des ultraportables, ces ordinateurs extrafins et extralégers qui s’inspirent des tablettes. De plus en plus performants, ils n’ont rien à envier aux PC portables habituels et s’offrent même le luxe de proposer un écran tactile qui s’utilise du bout du doigt ou avec un stylet. Particulièrement bien adaptés aux applications bureautiques comme Word et Excel, avec leur clavier confortable, ils font parfaitement l’affaire pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos et jouer. Bref, une solution à étudier pour les habitués de Windows en quête de mobilité. Les inconditionnels d’Apple, eux, se rabattront sur le MacBook. Revers de la médaille, ces modèles sont dépourvus de lecteur de CD/DVD et leurs connecteurs se réduisent au minimum: une ou deux prises USB, une sortie audio et une autre pour transférer l’affichage et, parfois, un lecteur de cartes mémoire MicroSD. Mais pas de HDMI ni de prise Ethernet. Il faudra faire avec le Wi-Fi. Leur stockage se limitant à quelques centaines de giga-octets, il vaudra mieux prévoir un disque externe ou des cartes mémoires pour emporter des films en voyage. Voici notre sélection des modèles de 13 pouces les plus emblématiques.

Un petit gabarit généreux: Dell XPS 13 2 en 1

Extrafin (13 mm au maximum), superléger (1,2 kg), silencieux et rapide, ce modèle illustre bien la tendance des ultraportables actuels. Certes, une fois ouvert, le design déçoit un peu: clavier noir sur fond noir, grosses charnières métalliques sous l’écran. Et, bizarrement, la webcam n’est pas située au sommet de l’écran mais à sa base, entre les deux charnières… L’écran en question, d’une diagonale de 13,3 pouces, occupe pratiquement toute la surface. L’affichage de 1920 × 1 080 points offre une excellente lisibilité et restitue parfaitement les films en Full HD. Il suffit de basculer entièrement l’écran, tactile, vers l’arrière, contre le dos du clavier, pour utiliser le XPS comme une tablette. On peut aussi l’incliner plus ou moins et placer l’appareil tête-bêche, en mode tente, pour afficher une présentation ou un film. Le clavier, rétroéclairé, plutôt confortable, s’adapte bien à la saisie rapide. À droite du trackpad, le capteur d’empreintes digitales se montre très efficace. En dépit de son profil très fin, ce modèle est équipé de deux prises USB-C, dont l’une sert à recharger la batterie et l’autre permet de transférer l’affichage, d’un lecteur de carte MicroSD et d’une sortie audio minijack.

Le lancement des applications, l’ouverture des fenêtres et la navigation sur Internet sont rapides, même si notre machine de test s’est révélée assez capricieuse, quittant brutalement certaines applications. Nous avons quand même pu regarder des vidéos en 4K et essayer des jeux graphiques assez exigeants comme Asphalt 8 ou March of Empires. Il ne faudra cependant pas trop lui demander si on pratique le montage vidéo ou la modélisation en 3D. En utilisation moyenne, le XPS offre une autonomie de plus de 10 heures. Enfin, son prix est plutôt raisonnable: de 1 399 € (mémoire de 4 Go, stockage SSD de 128 Go) à 1 899 € (8 Go et 512 Go).

Pour travailler et se divertir: HP Spectre ×360

Récemment actualisé, il est l’un des plus élégants et des moins chers de sa catégorie. Particulièrement fin (13,9 mm d’épaisseur) et léger (1,3 kg), il se compose d’un beau châssis en aluminium et peut se replier dans un sens ou dans l’autre pour s’utiliser comme un ordinateur, comme une tablette ou comme un écran de présentation. Ledit écran de 13,3 pouces, très lumineux, affiche parfaitement les films et les images dans une résolution Full HD (1 920 × 1 080). Qui plus est, regarder une vidéo sur ce modèle est un vrai plaisir grâce au système audio développé en collaboration avec Bang & Olufsen. Le son est précis et puissant. Le clavier d’excellente qualité rappelle celui d’un ordinateur de bureau avec ses touches bien espacées qui offrent une bonne course. Taper du texte dans Word se révèle très agréable.

En revanche, le Spectre 360 est moins bien adapté aux jeux gourmands et aux gros logiciels de 3D. En mode tablette, l’écran tactile réagit plutôt bien. Mais on regrette que l’appareil soit dépourvu de lecteur de carte SD. Il faudra importer les photos à partir d’une clé USB ou en Wi-Fi. Bien vu, ce modèle dispose, en plus de ses connecteurs USB-C, de connecteurs USB standard. On peut donc continuer à utiliser ses périphériques sans adaptateur. Son autonomie, d’une durée de 9 heures, n’est pas la plus spectaculaire… Le Spectre ×360 est actuellement en promotion: de 850 euros (4 Go de mémoire et 128 Go de stockage) à 2000 euros (16 Go et 512 Go).

La puissance à la carte: Microsoft Surface Book

C’est la réplique de Microsoft au MacBook Air d’Apple. Format identique (13,5 pouces, profil effilé de 13 à 23 mm d’épaisseur), poids identique (1,5 kg), finition identique (en magnésium d’un seul bloc)… On retrouve même le trackpad en verre et le clavier rétro éclairé. Mais à la différence de l’ultraportable d’Apple, le Surface Book dispose d’un écran tactile, qui plus est détachable. On peut donc l’utiliser comme un ordinateur ou l’installer à l’envers, pour faire une présentation par exemple, mais aussi retourner l’écran et l’abaisser sur le clavier pour s’en servir comme tablette tactile. D’ailleurs, ce modèle est livré avec un stylet qui permet de prendre des notes et de dessiner sur l’écran. Si la précision et la fluidité sont inférieures à celle de l’iPad Pro, on obtient quand même de bons résultats. En fonction de la configuration, le Surface Book pourra même remplacer un ordinateur musclé et faire tourner des applications professionnelles comme AutoCad ou Adobe Premiere. En version de base, ce produit se destine surtout à des usages bureautiques et familiaux. L’écran est superbe (3 000 × 2 000 pixels) et offre un affichage très lumineux idéal pour les jeux et pour regarder des films. Les deux haut-parleurs stéréo sont plutôt de bonne qualité. Le clavier, très agréable, est l’un des meilleurs que nous ayons testé. On trouve aussi deux prises USB standard, une sortie vidéo et un lecteur de cartes SD. Mais pas de prise Ethernet. Il faudra se contenter du Wi-Fi ou investir dans un adaptateur. En usage normal, le Surface Book peut atteindre une autonomie de 12 heures. Il faudra quand même y mettre le prix: de 1 649 € (8 Go de mémoire et 128 Go de stockage) à 3 649 € (16 Go et 1 To avec carte graphique Nvidia GeForce GTX 965M).

