Trophée BBC: Koulibaly surclasse Mané

On connait depuis vendredi passé le vainqueur du Prix BBC du meilleur joueur africain de l’année. Derrière le lauréat Salah, les sénégalais Mané et Koulibaly seraient classés respectivement 3e et 4e.

Une surprise se cache derrière le Trophée BBC de cette année. On aurait cru voir le Sénégalais Sadio Mané terminer derrière l’égyptien Salah, après les votes. Mais c’est bien le marocain Mehdi Benatia qui finira deuxième derrière le vainqueur. Il est suivi du défenseur sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly et le numéro 10 de Liverpool ne finira qu’à la 4e place du classement final.

Sadio Mané aurait apparemment fait les frais de la notoriété actuelle de son compatriote sénégalais. Qui ne cesse d’impressionner par son talent et surtout par sa régularité. Koulibaly est actuellement cité parmi les meilleurs défenseurs du monde. Et quid à bousculer la chaise de son frère de sélection Mané au panthéon du football sénégalais.

La bonne question qu’on pourrait se poser, est de savoir si les dés sont déjà jetés en ce qui s’agit du Ballon d’Or africain 2018. Si Mané est même dépassé par son compatriote sur ce classement, pourra-t-il espérer devancer l’Egyptien au soir du 8 janvier 2019 à Dakar, où le vainqueur sera connu à l’occasion des CAF Awards.

wiwsport.com