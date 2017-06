« Je la trouve belle » Michel Sardou en pince pour Brigitte Macron et ne s’en cache pas

Michel Sardou appré­cie Brigitte Macron et ne s’est pas privé de le dire…

Que Brigitte Macron se rassure. Si un jour Emma­nuel Macron venait à la quit­ter, elle ne serait pas seule très long­temps. Michel Sardou débarque­rait dans l’ins­tant, un bouquet de fleurs à la main et elle lui tombe­rait dans les bras fou d’amour… Enfin, du moins dans les rêves de ce dernier.

A l’oc­ca­sion d’une inter­view accor­dée au Jour­nal du Dimanche, le chan­teur s’est confié au sujet de la Première dame et a avoué qu’elle était tout à fait son style. « Je n’attache aucune impor­­tance à l’âge de Brigitte Macron. Je la trouve belle. Si Emma­­nuel Macron se comporte comme François Hollande avec Valé­rie Trier­wei­ler et qu’il ne veut plus d’elle, je la prends tout de suite. Elle est intel­­li­­gente, discrète, char­­mante. On sent qu’elle le tient serré », a-t-il confié.

Nul doute que ces propos ne passe­ront pas inaperçus. Anne-Marie, la femme de Michel Sardou depuis 16 ans main­te­nant, en pren­dra note…

A 70 ans, Est-ce parce qu’il est tota­le­ment sous le charme de sa femme que Michel Sardou a voté pour Emma­nuel Macron ? Ça a certai­ne­ment dû jouer en sa faveur…

Quand il ne pense pas à Brigitte Macron, Michel Sardou pense à la retraite. Il a d’ailleurs annoncé qu’il allait poser son micro. « J’arrête de chan­­ter. Défi­­ni­­ti­­ve­­ment. Je vais faire une dernière tour­­née et un dernier album en octobre », a-t-il annoncé en mai dernier au Pari­sien.

« Ma voix, avec l’âge, a descendu. Ce que j’ai gagné en grave, je l’ai perdu en aigu. Je veux me proté­­ger et ne surtout pas faire l’album et la tour­­née de trop… Il arrive un moment où on a tout dit. Et puis j’ai 70 piges, j’ai bien le droit de me faire plai­­sir », a-t-il ajouté.