Tsonga démarre en douceur

Après son élimination dès le premier tour à Roland-Garros, une sortie de route d’entrée inédite pour lui en Grand Chelem depuis 10 ans, Jo-Wilfried Tsonga va tenter de rebondir à l’occasion de la saison sur gazon. Le numéro un français, de retour dans le Top 10 au classement ATP cette semaine, n’a pas raté ses débuts sur herbe. Lundi, il a vite expédié son compatriote Adrian Mannarino en deux sets (6-2, 6-2) au Queen’s, dans une rencontre à sens unique.

Jo-Wilfried Tsonga était sur ses gardes puisque, plus tôt dans la saison, à Monte-Carlo, le Manceau avait été sorti dès le premier tour à Monte-Carlo par ce même Mannarino. Mais cette fois, il n’y a pas eu photo. Si Mannarino a réussi à effacer le break concédé d’entrée de première manche pour recoller à 2-2, Tsonga a aussitôt remis un coup d’accélérateur et Mannarino a perdu ses deux jeux de service suivants. Müller puis Murray ?

La seconde manche n’a été qu’une formalité pour Tsonga, auteur de deux nouveaux breaks. Adrian Mannarino a constamment été en difficulté sur sa mise en jeu, concédant au total 13 balles de break sur l’ensemble de la rencontre. Seul point négatif pour Tsonga, sa seconde balle, sur laquelle il n’a gagné que… 21% des points ! Heureusement, il a été monstrueux derrière sa première, remportant 28 points sur 31 (90% de réussite).

La suite du tournoi pourrait s’avérer beaucoup plus complexe pour le Français. Tsonga risque en effet de croiser dès le prochain tour un certain Gilles Müller. Le Luxembourgeois a remporté pas plus tard que dimanche le tournoi de s’Hertogenbosch, en battant au passage Alexander Zverev ou Ivo Karlovic. Excellent joueur de gazon, Müller est un client sur cette surface. Et s’il passe, Tsonga pourrait ensuite avoir rendez-vous en quarts de finale avec Andy Murray. Le plus dur commence, donc…