Tsunami en Indonésie: le bilan monte à 222 morts

Au moins 222 personnes ont été tuées et plus de 800 autres blessées dans un tsunami qui a déferlé samedi 22 décembre sur les rives du détroit indonésien de la Sonde, à la suite d’une éruption volcanique. Ce bilan est malheureusement toujours provisoire. Des centaines d’habitations et de bâtiments ont été submergés par la vague, qui a surgi sur les côtes méridionales de Sumatra et l’extrémité occidentale de l’île de Java ; aux alentours de 21h30, heure locale. La vague a eu lieu après l’éruption du volcan connu comme « l’enfant » du légendaire Krakatoa, l’Anak Krakatoa, selon Sutopo PurwoNugroho, porte-parole de l’agence nationale de gestion des catastrophes.