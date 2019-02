Tuchel : «Neymar n’a plus de douleurs. »

Ecarté des terrains suite à sa nouvelle fracture au cinquième métatarsien du pied droit, Neymar a organisé une grande fête pour son anniversaire (27 ans), lundi soir à Paris. Présent à cet évènement avec le reste de son équipe, le coach du PSG, Thomas Tuchel, a donné des nouvelles fraîches de la star brésilienne. A la veille du huitième de finale de la Coupe de France contre Villefranche-sur-Saône, club de National, Thomas Tuchel, qui s’est présenté devant les journalistes cet après-midi, n’a évidemment pas pu éviter les questions au sujet de l’état de forme de Neymar.

Touché au pied droit face à Strasbourg, l’international brésilien a entamé son processus de guérison afin d’être disponible dans dix semaines. Et selon les propos de son entraîneur, les premiers signes sont plutôt encourageants. « Il n’a plus de douleurs, c’est beaucoup mieux après ce voyage en Espagne (où il a commencé son traitement fin janvier) », a lancé Tuchel. « Il a beaucoup moins de douleurs pour lui et c’est très important. C’est nécessaire de trouver la confiance sur son pied. C’était son anniversaire, mais d’un côté il est aussi très triste parce qu’il ne peut pas jouer avec nous. Hier (lundi) c’était aussi notre devoir d’être ici, et de lui montrer que nous étions ensemble et que nous le soutenions. C’est important pour lui », a expliqué le technicien allemand.

Foot-sur7.fr