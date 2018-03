Il tue son ami, avant de se suicider

Un entrepreneur s’est suicidé ce mercredi à Kounoune avec son pistolet après avoir tué de deux balles son meilleur ami. Nos sources renseignent que le drame s’est déroulé sur le chantier de la Cité Douanes. C’est d’ailleurs, ce chantier qui serait la cause du différend entre les deux hommes, Maha Basse, qui vivait en Suisse, et Khollé Diakhaté. Selon une source qui connaît bien l’affaire, le premier avait gagné le marché de construction de la Cité Douanes. Mais peinant à boucler le chantier, celui-ci le lui est retiré. Le second se serait engouffré dans la brèche pour s’emparer du marché. D’après notre source, Basse jura de faire la fête à son meilleur ami. Arrivé sur le chantier, rembobine son arme. Il prend son ami et l’entraîne dans sa voiture et sort son pistolet. La victime croit à une blague. Basse lui tire deux balles avant de retourner l’arme contre lui même. La gendarmerie a ouvert une enquête.