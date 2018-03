Tuerie de Boffa- Oumar Ampoi Bodian et Cie transférés à Dakar

Les 16 prisonniers inculpés pour le meurtre des coupeurs de bois dans la forêt de Boffa Bayotte ont été transférés hier à Dakar.

Le GIGN a procédé hier au transfèrement des 16 détenus inculpés suite à la tuerie de Boffa. Ils ont été discrètement transférés de la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor vers des établissements pénitentiaires de Dakar par avion militaire, et grâce à des éléments du Groupement d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) lourdement armées. Cette décisive, nous informe nos confrères de Dakaractu, a été prise le 9 février 2018 par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Ziguinchor. A signaler que ces détenus sont tous inculpés par le juge d’instruction du 2e cabinet pour les délits que voici : association de malfaiteurs, détention d’arme de première catégorie sans autorisation administrative préalable, participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, vol en réunion avec port d’armes et usage de violences et de séquestration illégale.

Oumar Ampoi Bodian ‘’loge’’ au Camp Pénal

Toujours est-il que selon Dakaractu, la Maison d’arrêt et de correction du Camp Pénal de Liberté 6, accueille le très célèbre Oumar Ampoi Bodian. Outre Ampoi, cet établissement pénitentiaire aura d’autres pensionnaires comme Abdou Sané, Landing Sané dit Térema, Adama Diémé, Alphousseyny Badji, Nfally Diémé. Six personnes iront à la Maison d’arrêt de Reubeuss. Il s’agit de Cheikh Oumar Diédhiou, Mamadou Lamine Diémé, Alioune Badara Sané, Tombon Arona Badji, Moussa Diédhiou, Papya Sané dit Daguene. Les nommés Jean Baptiste Badji, né le 5 juin 1957 à Bourofaye Diola et Fodé Mady Tall dit Vieux sont transférés à la Maison d’arrêt et de correction du Cap Manuel. Enfin, la Maison d’Arrêt et de Correction du Pavillon Spécial accueillera Seydi Sané et Mamadou Lamine Sagna dit Dou.

Khady T. COLY