Tuerie de Nyassia Comment sortir la Casamance du piège de la mauvaise gestion des ressources naturelles ? 

Les évènements tragiques de ce week-end, qui ont choqué plus d’un, sont liés à la coupe du bois dans ces forêts de Nyassia. C’est l’intime conviction de Mamadou Lamine Diallo qui soutient que la Casamance est piégée par la mauvaise gestion des ressources naturelles.

Le patron de Tekki est revenu sur le drame de la forêt de Boffa pour expliquer la crise en Casamance. ‘’A l’indépendance, face à la contrainte de la Gambie, du point de vue de la continuité du territoire, l’économie de la verte Casamance a peu à peu disparu pour finir dans la pauvreté généralisée’’, argumente le député dans sa rubrique hebdomadaire Questekki. Il ajoute : ‘’les élites sénégalaises ont rejeté le principe simple : on se développe avec ses voisins.’’ Par ailleurs, précise-t-il, la remontée du sel a freiné la culture du riz, or, pour le Président Macky Sall, la réhabilitation des barrages anti-sel n’est pas une priorité. Il s’est substitué une économie souterraine fondée sur le trafic du bois, de drogue (chanvre indien et cocaïne) et l’exportation des noix de cajou via la Gambie et la Guinée Bissau, a-t-il constaté. D’autre part, poursuit-il, le Front sud dont la base arrière est en Guinée-Bissau, s’intéresse à la noix de cajou et surveille les forêts de la zone de Nyassia. Or, dit-il, il y a un trafic, de ces forêts vers Dakar et les autres régions via la ville de Ziguinchor. Les évènements tragiques de ce week-end qui ont choqué plus d’un, sont liés à la coupe du bois dans ces forêts de Nyassia. Le Front Nord, lui, était adossé au régime de Yahya Jammeh, a-t-il révélé, avant de souligner qu’il s’agit d’un problème politique et non militaire. Au-delà des discours sur la paix et le financement de négociateurs professionnels, il invite les autorités à se pencher sur l’économie politique de la Casamance pour sortir du piège de la mauvaise gestion des ressources naturelles. A son avis, ce travail relève du patriotisme économique et dépasse les capacités des rentiers de BBY et de la dynastie Faye Sall…’’

La pause s’impose dans le dossier du Zircon

Qu’on le veuille ou pas, ajoute Mamadou Lamine Keita, il y a beaucoup d’opposition à l’exploitation du zircon de Niafourang. ‘’La position d’Aly Ngouille Ndiaye, au mépris de la nouvelle constitution de BBY, est que les ressources appartiennent à l’Etat, celui-ci décide seul de l’exploitation des ressources par le biais du Président de la République. C’est sur cette base qu’il a traité ce dossier’’, s’offusque-t-il. Pourtant, ‘’la nouvelle constitution de BBY dit que les ressources naturelles doivent être exploitées au bénéfice des populations’’. ‘’Là est le problème’’, dit-il, avant de se demander : ‘’Pourquoi, alors ne pas observer ce qui se passe avec GCO à Mboro et voir comment les terres sont réhabilitées et remises aux populations ?’’ Pour lui, en Casamance, les craintes sont justifiées car la mauvaise gestion des ressources naturelles est généralisée et c’est ce qui est à la base du conflit depuis 1980.

