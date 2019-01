TULLOW BLANCHIT SONKO

Du nouveau dans l’affaire Sonko-Tullow Oil. Dans un tweet, la compagnie pétrolière britannique dément toute relation avec Ousmane Sonko. Un article du site « Moder Ghana » et repris par plusieurs journaux locaux, hier jeudi, 10 janvier 2019, éclaboussait le leader de Pastef et candidat à la présidentielle dans un scandale pétrolier.

La compagnie britannique, a tout simplement démenti de telles informations a démenti un versement de 195 000 dollars qu’il aurait effectué en faveur de Ousmane Sonko. « Tullow n’a effectué aucun paiement à Sonko. Les documents sont des faux évidents. Ils n’ont pas été signés, n’ont pas le papier à en-tête de Tullow et sont écrits dans un anglais médiocre. Tullow n’a aucun bureau, personne ou licence au Sénégal et ne fait jamais de dons politiques », a publié la compagnie qui s’occupe de prospection et d’exploitation de gisements pétroliers et gaziers.