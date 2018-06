Tunisie: 110 morts dans un naufrage

Le bilan du naufrage d’un bateau de migrants au large des côtes de la Tunisie dimanche dernier pourrait bien dépasser le nombre de 100 morts. C’est ce qu’a annoncé l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, ce mardi. Si 52 morts sont confirmés, 60 personnes restent portées disparues et les opérations de sauvetage ont été suspendues à cause du mauvais temps, ce qui réduit considérablement leurs chances d‘être secourues s’est inquiété le porte-parole de l’agence. Il s’agit du naufrage de migrants le plus meurtrier en Méditerranée depuis le 2 février, quand 90 personnes, en majorité des Pakistanais, étaient mortes noyées au large de la Libye. Depuis le début 2018, 648 personnes ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée.