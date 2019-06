La Tunisie a signé une entrée en lice mitigée dans cette CAN 2019 avec un nul face à l’Angola. Les Tunisiens auraient rêvé meilleure entrée en lice dans la CAN 2019. Car après avoir ouvert le score en première période par Msakni, les Aigles de Carthage ont concédé l’égalisation dans le second acte.