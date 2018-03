La Turquie appelle la Russie et l’Iran à «arrêter» les bombardements du régime syrien sur l’enclave rebelle de la Ghouta orientale

«Il faut que la Russie et l’Iran stoppent le régime», a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu, estimant que l’offensive dans la Ghouta orientale et dans la province rebelle d’Idleb étaient «contraires» aux accords négociés par Ankara, Moscou et l’Iran dans le cadre du processus d’Astana, rapporte l’AFP. Le Conseil de sécurité des Nations unies doit retenter de voter dans les heures qui viennent un projet de résolution demandant un cessez-le-feu de trente jours en Syrie.